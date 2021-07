Bonjour à tous.

Je me suis téléchargé Pokémon Unité sur la Nintendo Switch.

J’avais en prévision de le tester tranquille ce soir.

Mais mon fils (le plus petit) la lancer…..et il est en chinois(au jap) je sais pas mais illisible et injouable pour moi.

En lançant la première fois un jeux, on a le choix de la langue.

Je ne trouve pas comment le remettre dans la bonne langue.

Je suis allé dans le jeux et je ne trouve pas les options (comprend rien !)

J’ai désinstalle et réinstaller le jeux….et c pareil.



Vous connaissez la manip pour réinitialiser un jeux?