Salut,Après avoir vu de super avis sur "It Takes Two" et des retours de membres, j'ai eu du mal à le commander pour l'essayer car il était souvent en rupture.Mais, je viens de la commander ce matin sur Amazon à 25 euros mais il l'est aussi sur Micromania à ce prix là pour ce que ça tente.Un retour en stock à prix doux, c'est top pour ceux qui voulaient essayer ou attendre la bonne offrelien amazon (sponso):lien micromania:Vu les avis positifs, j'espère que c'est 25 euros bien investit