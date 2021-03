Salut à tous !

J ai toujours adoré les jeux de combat de street à mk...

Les jeux de combat en 2.5D sont sympas comme dbz figther mais sans plus ...

Mais ce jeu est vraiment magnifique avec certes 11 personnages mais qui sont chacun travailler avec soin et qui ont leur style propre !

Ce jeu est peut-être un jeu de niche comme on dit mais il a quelque chose qui le différencie des autres et je le conseille à tous ceux qui sont amoureux des jeux de combat en 2!

En résumé



De très beaux graphisme

Un gameplay simple au premier abord mais qui reste plus technique que se que l on pense !

Très bonne musique !

Points faible:

Manque de perso de base (seulement 11)

Un mode histoire aurait été un plus !