Dessin

Il y a deux semaines j'ai fait une illustration de Naruto qui reprenait les moments importants du manga. Je l'ai fait imprimé (via displate) et je viens de le recevoir. Très heureux du résultat. Je pense que je vais me limiter à trois tableaux de ce type afin de décorer un peu mon appartement.Si vous voulez l'image d'origine, je crois que je l'avais posté sur ce site (facile à retrouver). Sinon j'ai continué un cours de dessin en ligne. Pour le précédant exercice j'avais uniquement 2h pour le réaliser. Cette fois j'avais un peu plus de temps (environ 4h). Je vous invite à me dire ce que vous en pensez (positif ou négatif... on ne peut pas plaire à tout le monde).Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir).Peace