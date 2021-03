Dessin

Petit article avant de commencer le boulot. J'ai suivi un cours sur le site Domestika sur les ombres/lumières sur procreate. A la fin du cours on doit soumettre un projet. Pour être honnête je ne me suis pas foulé mais je trouve le résultat finalement sympa.En fouillant dans les tiroirs je suis tombé sur plein de dessins qui commencent à dater. Et comme on est pas sur Deviantart ici, je me sens obligé de partager une illustration JV/manga. Voici un dessin du manga demon slayer qui provient d'un tuto youtube:Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir).Peace