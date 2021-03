Dessin

J'ai enfin installé mes displates. Pour ceux qui ne connaissent pas (i.e. ceux qui ont addblock et qui passent les sponsos des vidéos youtube), Displate te permet d'acheter des tableaux métalliques avec énormément de choix. On peut aussi imprimer ses illustrations (et aussi commercialiser ses créations). J'ai fait imprimer deux de mes illustrations et le résultats est juste bluffant. Voici le résultat final (dsl pour la qualité des photos):Pour vous donner une idée, voici les illustrationsJ'ai tellement aimé que je me suis fait un tableau naruto. J'ai uniquement fait le dessin central. Tout le reste provient de mes moments préférés du manga. Il faut savoir que Naruto est mon premier manga (si on oublit le club dorothée). D'ailleurs j'ai connu le manga à travers le premier jeu vidéo sur GameCube dans un magazine. J'ai accroché à la DA et j'ai commencé à télécharger les épisode sur MirageTeam (2 jours pour télécharger un épisode la bonne époque de merde). Le second jeu sur gamecube reste encore mon jeu préféré.Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir ). Si vous aimez le fanart Naruto, dites moi si vous un modèle similaire basé sur un autre manga.Peace