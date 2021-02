Dessin

Cela fait 6 mois que j'utilise procreate sur iPad Pro. Il faut savoir qu'au départ je suis un gros réfractaire (gros con ça marche aussi) à la peinture digitale. Avant je faisais uniquement mes dessin sur papier. Puis, suite à la perte de tous mes dessins/croquis à cause d'un problème d'humidité, j'ai sauté le pas. Je me fixe 1h par jour (cela comprend aussi des cours en ligne).Voici mon tout premier dessin sur procreate. Un petit naruto et on peut facilement voir à quel point les traits sont dégueulasses, les couleurs bavent, les mains n'en parlons pas.... J'étais fier à l'époque et il n'y avait pas de quoi.Hier je me suis mis dans les mêmes conditions (5h et un cut d'un personnage dans un style manga). Je suis très satisfait du résultat. J'espère juste que dans 6 mois je serais toujours aussi satisfait.Franchement si vous voulez progresser rapidement je vous conseille vivement Udemy. Il y a régulièrement de très bons cours pour moins de 10 euros. Les tutos Youtube c'est bien mais cela ne vaut pas un cours bien structuré fait par un pro. Si vous voulez voir le timelapse, vous pouvez passer sur mon instagram:https://www.instagram.com/juliend_drawings/?hl=frComme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like (ça coute rien et ça fait plaisir) Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont liker mon précédent article.Peace