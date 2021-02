Salut tous le monde je vous présente la nouvelle figuarts zero de demon slayer : tanjiro kamado , elle est sortie aujourd'hui chez nous, ainsi que l'artbook officiel sortis le 04 février au japon !!! attention au spoil pour ceux qui n'ont pas lu tous demon slayer.

posted the 02/12/2021 at 05:56 PM by ogeaso