Dessin

Viewtiful Joe est clairement dans mon top 10 des jeux vidéos. On m'a offert ce jeu alors que ma GameCube prenait la poussière et ma PS2 me servait à bloquer la fenètre de ma chambre. Et là.... une énorme claque. Gameplay fun, DA magnifique, Humour omniprésent, Rejouabilité à l'infini. J'ai grandi aussi en regardant des supersentai. C'est LE jeu qui m'a fait revenir dans l'univers des JV. J'ai plus de mal avec Wonderful 101. Je retrouve l'ambiance de Viewtiful Joe mais le coté plastique enlève tout le charme de la DA.Je ne suis pas forcement fan de Power Rangers mais il faut avouer que j'aime beaucoup les comics. Récemment, j'ai lu le crossover entre power rangers et TNT. Avis rapide: pas ouf (bonne ambiance mais histoire merdique). Après je me suis dit qu'un jeu power rangers en mode Vieuwtiful Joe avec des guests (tortues ninjas, batman...) serait vraiment sympa. D'ou mon petit fanart:Et vous? Avez vous un jeu qui vous a fait renouer avec le JV?