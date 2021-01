salut les amis, je vous présente la nouvelle Figuarts Zero de Luffy, version wano. Elle fais partie d'un énorme diorama qui sortira en plusieurs mois. Mais qui au final .... coutera très cher .... Elle est tirée de l'illustrations du tome 91.



