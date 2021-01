Salut les amis et bon dimanche a toute la commu gamekyo.J'ai sortis une nouvelle vidéo unboxing sur des figuarts zero naruto si ca vous interessePs: n'oubliez pas de vous abonnez svp, j'essaie de faire percer la chaîne, déjà presque les 300 abo ... pour 44 vidéos mais l'algorithme de YouTube est une terrible plaies quand on se lance.Merci d'avanceeeeee. a la prochaine vidéo les amis.

Who likes this ?

posted the 01/17/2021 at 08:34 AM by ogeaso