salut les amis, je vous présente les figurines kingdom que j'ai reçues hier du japon et je vous explique comment vous les procurez, n'hésitez pas elle sont en promo pour l'instant. http://www.youtube.com/watch?v=kLpuO-l9tVY

posted the 01/15/2021 at 03:50 PM by ogeaso