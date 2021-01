Récemment je me suis baladé sur YouTube et j'ai trouvé une chaine vraiment intéressante :Le principe de sa chaine c'est des documentaires avec un montage simple mais propre et une narration captivante vraiment la voix du Youtubeur est posé, clair mais elle te donne envie de rester.C'est une chaine anglophone mais surprise pour ceux ayant du mal avec la langue de Shakespeare il y a des sous-titres en français.J'ai regardé que deux vidéos mais ces deux vidéos m'ont donné envie de vous en parler d'ailleurs je pense de temps en temps vous présentez des chaines ou vidéos pour ceux qui sont intéressés.La vidéo que je vous conseille de regarder en premier elle est vraiment intéressante :