Bonjour a tous.



Est ce que quelqu'un a commandé une série x via le site géant casino ? Et est ce que quelqu'un sait comment se passe le retrait de la precommande?

Car je viens d'appeler mon geant casino et a par dire je ne sais pas et m'envoyer chier impossible d'avoir des infos.



Personne ici n'aurais des infos ou des directives, genre une personne qui bosse a geant.casino?



Merci à celle où celui qui saurai répondre a mes interrogations et bon jeux à tous.