Nintendo ne cessera jamais d'innover et de nous étonner en ayant toujours une longueur d'avance sur ses concurrents. La firme vient en effet de déposer un brevet qui pourrait changer radicalement le monde des consoles de jeux. Même si ce n'est encore qu'un brevet et qu'aucun détail n'a filtré sur une éventuelle date de sortie, on peut espérer pouvoir profiter de cet accessoire incroyable dès la sortie de la Wii U !

posted the 04/01/2012 at 10:15 AM by ebo