Bandai Namco annonce que seront lâchés le même jour, et donc le 27 octobre, Hiei (Yu Yu Hakusho) et Meruem (Hunter x Hunter), les deux nouveaux représentants au casting du décidément endurantNotez que les joueurs Switch devront eux attendre début 2021 pour récupérer ces recrues du Character Pass 2 qui a déjà accueilli Shoto Todoroki (My Hero Academia) et qui s'achèvera avec un personnage de Bleach, et un autre de Jojo's Bizarre Adventure.