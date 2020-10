Yakuza : Like a Dragon prépare sa sortie avec un petit trailer Next Gen mais pas trop

SEGA nous dévoile un nouveau trailer dequi a tout d'une parodie des sujets actuels car tournant tout simplement en dérision tous les arguments de la nouvelle génération pour résumer le jeu à ce qu'il est vraiment : un nouvel épisode, point (même si bien différent, et traduit on rappelle).On pourra se lancer dans ce « reboot spirituel » le 10 novembre prochain sur PC, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que les joueurs PlayStation 5 devront patienter jusqu'au 2 mars 2021 (hors rétrocompatibilité).