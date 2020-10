Un nouvel Arcade Stick Pro NeoGeo pour noël

Les fêtes de fin d'année approche et malgré le lancement de deux nouvelles consoles, SNK tente de jouer des coudes pour faire un appel du pied envers le budget des rétro-nostalgiques en annonçant une nouvelle édition de son Arcade Stick Pro, cette fois en « Christmas Edition » avec non pas 20 mais 40 jeux au programme (voir visuel plus bas), ce qui aura un évident impact sur le prix : 229,99€ contre 159,99€ l'année dernière.Pour justifier un peu plus la hausse, le pack inclura une manette Neo Geo Mini, un artbook et deux cadeaux « au pif » parmi des autocollants et divers types d'étui.Enfin, que ceux qui ont acheté la précédente édition ne tirent pas la tronche : il suffit de jeter un œil au PDFpour savoir comment récupérer gratuitement et légalement les 20 jeux supplémentaire.