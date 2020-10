Mortal Kombat 11 arrive sur supports Next Gen, et va s'offrir Rambo en guest

Hop, un jeu de plus pour la période de lancement Next Gen avec l'annonce dele 17 novembre sur PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Switch, et deux petits jours plus tard sur PlayStation 5, cette dernière n'arrivant que le 19 novembre chez nous.Et pourquoi « Ultimate » ? Tout simplement parce qu'on aura affaire à la totale avec le jeu de base, le Kombat Pack 1, l'extension scénarisée « Aftermarth » avec ses persos… mais aussi un tout nouveau Kombat Pack 2 qui livrera sur la longueur Mileena, Rain et, SURPRISE, Rambo !