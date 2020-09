Uniquement réservé aux joueurs PC et Switch depuis décembre 2018,viendra enfin squatter PlayStation 4 comme Xbox One et ce à compter du 20 novembre aussi bien aux USA qu'en Europe, soit un jour seulement après le Japon.Un nouveau trailer est disponible pour l'occasion et si aucun prix a été lâché, il devrait être parfaitement identique aux deux autres, soit 19,99€.