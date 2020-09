Les polonais de Starward Industries nous présentent leur adaptation de The Invincible

De CD Projekt à Bloomber Team en passant par Techland, une douzaine d'anciens développeurs de ces trois studios polonais se sont réunis pour fonder « Starward Industries », nous balançant dès à présent un aperçu de leur premier projet : une adaptation du roman SF des années 60, nous racontant l'histoire d'un scientifique astronaute à la recherche du vaisseau Condor, disparu sur la planète désertique Régis III où traîne une forme de vie artificielle (des robots donc) venue d'on ne sait où.Pas de date de sortie pour le moment mais la promesse d'une sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S pour ce titre qui tournera sous Unreal Engine (et qui sera traduit en français, notez) et qui propose déjà quelques visuels et un extrait de son OST.