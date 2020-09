NIS America publie un nouveau trailer pour la version occidentale deafin de nous présenter les têtes d'affiche et les capacités associées, ainsi que le doublage US d'ailleurs même s'il sera possible comme de coutume de se tourner vers la VO (avec de nouveau les sous-titres FR).Sur PS4, l'aventure pourra être lancée le 5 février 2021 tandis que joueurs PC et Switch devront attendre jusqu'en été 2021, avec des portages on espère meilleur que le VIII à sa sortie.