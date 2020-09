Star Wars Squadrons : un court-métrage CG de 7 minutes pour préparer la sortie

Pour les gros éditeurs, il n'y a jamais trop d'argent à mettre dans le marketing et c'est ainsi que Electronic Arts nous balance un court-métrage CG de 7 minutes, servant en quelque sorte de préquelle à ce qui nous attend dans la campagne de, se déroulant après l'Episode VI, donc après la chute de l'Empire et la destruction de la deuxième Étoile de la Mort.Fourni avec son solo mais également son multi en 5V5 (cross-play), cette nouvelle adaptation sortira le 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec dans les deux premiers cas une compatibilité totale VR.