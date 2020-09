Ubisoft va tenter la VR (Escape) pour Far Cry

On attendaitpour le dernier Ubisoft Forward mais ce sera pour le troisième event du genre, laissant en parallèle la place à l'annonce dequi sera vraisemblablement une adaptation du troisième épisode dans un format plus grand spectacle et linéaire.Malheureusement, les possesseurs de casque sur PC et PlayStation 4 (et 5) n'ont pas besoin de se frotter les mains puisque cette expérience n'est pour l'heure attendue que dans des salles spécialisées « Escape Game » à travers 22 pays de la planète. Au moins, vous êtes au courant.