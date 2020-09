GRAVEN, la suite spirituelle de Hexen

Dans les années 90 et parmi cette vague de titres que l'on qualifiait encore à l'époque de « Doom-like », il y avait, une licence qui était parvenu à se démarquer en laissant de coté les gros guns pour l'utilisation de la magie et d'armes un peu plus rustiques. Un deuxième épisode a suivi et c'est 23 ans plus que tard que 3D Realms lance une collaboration avec Slipgate Ironworks pour, suite spirituelle totalement assumée qui arrivera l'année prochaine uniquement sur PC. Du moins dans un premier temps, comme souvent.On y retrouvera les fondamentaux et une patte graphique clairement old-school, mais avec une progression plus moderne et libre aussi bien dans l'exploration, l'obtention de quêtes secondaires, la possibilité de revenir dans des zones déjà visitées pour débusquer de nouveaux secrets, et tout ce qui tient de la montée en puissance.Bonus : le jeu sera jouable aussi bien en solo qu'à deux en coopération.