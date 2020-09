Morbid : nouvelle présentation avant la sortie

Merge Games nous a dévoilé une nouvelle présentation de, projet au design d'époque qui reprendra néanmoins les codes moderne de ce que l'on appelle les « jeux d'action exigeant » pour ne pas dire autrement, avec des ennemis qui ne déconnent pas et surtout les boss, ainsi qu'un système de progression du personnage typé RPG. Presque une routine.Votre but en tant que dernier « Striver » sera de botter le cul des « Sept Acolytes » dans cet univers décrit sauvagement comme de « l'horropunk » avec 25 armes à disposition (dont des armes à feu) et un besoin de gérer sa santé mentale pour éviter divers soucis.Si tout se passe bien, ça arrive dans les prochaines semaines, sur PC/PS4/One/Switch.