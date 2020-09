Call of the Sea pose l'ambiance en vidéo

accueille un nouveau trailer pour faire parler ses décors fort jolis qui seront au cœur de cette expérience axée sur la narration et l'exploration où l'on jouera Norah Everhart à la recherche de son mari disparu dans cet univers pas comme les autres.Sauf report de dernière minute, le titre arrivera bien pour cette fin d'année sur PC, Xbox Series X et Xbox One, d'ailleurs directement dans le service Game Pass.