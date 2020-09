Blood Bowl 3 pour début 2021, aussi sur Next Gen

Parmi les pertes de Focus Home, il y aaujourd'hui entre les mains de Nacon qui annonce que le troisième épisode arrivera donc début 2021 sur la totalité des supports, donc : PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Les développeurs restent eux les mêmes, pour nous livrer une expérience suivant les dernières règles en date, avec ajout de deux nouvelles races (12 au total), ses habituels modes campagnes et multi ainsi que la promesse d'un suivi pour ne pas aborder trop vite le cas d'un quatrième opus.