Le BR Spellbreak sera lancé cette semaine

Après une large vague de tests qui a vu environ 1 million de joueurs s'essayer aux joies de ce nouveau Battle Royale,sera officiellement lancé ce 3 septembre sur PC (EGS), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Comme la majorité des projets du genre qui veulent avoir un minimum de visibilité, le titre embarquera un modèle F2P et aura les mêmes options multi que la concurrence, à savoir du total cross-play mais aussi du cross-save pour passer d'un support à l'autre sans la moindre restriction.En voici un nouveau trailer.