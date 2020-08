LEGO Star Wars : La Saga Skywalker attendra 2021, mais aura des versions PS5 & SX

avait déjà un certain temps de retard quand on sait que la post-trilogie est terminée (et oubliée) depuis des mois mais Traveler's Tales réclame pourtant quelques mois supplémentaires en reportant le lancement à l'année prochaine, au printemps 2021 précisément, en profitant pour ajouter à l'équation des versions PS5 et SX en plus de celles déjà prévues sur PC, PS4, One et Switch.Un titre qui devrait s'avérer être l'adaptation LEGO la plus conséquente en terme de contenu puisque couvrant pas moins de neuf films et des tonnes de personnages jouables, où s'ajouteront d'ailleurs par le biais d'une édition Deluxe ceux des histoires annexes : Rogue One, Solo et The Mandalorian.