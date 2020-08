Une date pour Age of Empires III D.E.

Le 15 octobre, ce sera au tour du troisième épisode de la franchised'avoir droit à sa « Definitive Edition », toujours à 19,99€, toujours sur PC, et bien évidemment inclus d'office dans le programme Game Pass.Une remasterisation une nouvelle fois plus proche du remake puisque outre l'affiche 4K et l'interface revue (de même que la bande-son), les développeurs se sont permis de refaire tous les modèles 3D et, belle surprise, ajouter deux nouvelles civilisations (les Incas et les Suédois) pour porter le total à 16. Coté contenu, seront également ajoutés les défis « Art de la Guerre » apparus dansainsi que du multi online.Enfin, ceux qui veulent rattraper leur retard pourront carrément chopper le même jour la trilogie pour 44,99€, pour patienter tranquillement jusqu'à ce que la communication autour du bien inéditdébute enfin.