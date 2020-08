Serious Sam 4 : le trailer ''Popemobile''

Le Future Games Show a permis de repartir avec un nouveau trailer deoù l'on découvrira que le massacre de masse peut être encore plus rigolo à bord d'un gigantesque mécha répondant au nom ridicule de « Popemobile ».Prévu le 24 septembre sur Steam (et Stadia), ce quatrième épisode attendu depuis des plombes offrira tous les fondamentaux de la franchise, et même du mode coopération jusqu'à quatre pour se lancer dans des batailles qui verront parfois des milliers d'ennemis.Ne reste qu'à attendre l'annonce des versions consoles, complètement disparues des communiqués.