Chorus nous refait coucou avec un trailer

Dévoilé durant l'Inside Xbox du printemps dernier,(et non « CHORVS » encore une fois) est revenu en cette fin de semaine avec un teaser de gameplay, ce qui veut dont dire qu'une présentation plus conséquente est en préparation mais on pourra apprécier dès à présent la qualité graphique de cet espèce de-like avec un vrai mode solo scénarisé (de toute façon, y a pas de multi).On a néanmoins encore le temps de le voir approcher puisque le lancement n'est pas attendu avant un vague 2021 sur PC et supports cross-gen (donc PS5, SX, PS4, One).