Medal of Honor VR a enfin son trailer

Un an, c'est un peu long (surtout vu ce que l'on a vécu dernièrement) mais c'est ce qu'il aura fallu attendre pour découvrir enfin à quoi ressemblera le futur, grand retour de la saga par la main de Respawn qui fera néanmoins le pari de l'expérience full VR, et exclusivement sur l'Oculus Rift pour cette fin d'année.Inutile de demander pour l'heure si l'exclu est temporaire, et donc si le titre a une chance ou non de sortir un jour du coté Sony… du genre avec un PSVR2…