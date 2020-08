Revenu à l'occasion du « Direct Mini Partner Showcase » de Nintendo,est désormais attendu pour le 13 novembre sur les terres occidentales (PS4, One, Switch) et Square Enix accompagne aujourd'hui cette récente annonce avec un gros trailer.Les mélomanes pourront scorer sur 140 musiques piochant aussi bien dans du Kingdom Hearts que du Disney, avec plus de 20 personnages jouables et la possibilité d'y jouer en multi, aussi bien en coop qu'en VS Online.