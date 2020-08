C'est aujourd'hui que sortsur PlayStation 4 et Xbox One (déjà disponible sur Switch depuis plusieurs semaines), incluant les DLC et tout un tas d'améliorations sympathiques pour un petit platformer qui l'est tout autant, dont une caméra libre, de nouvelles cinématiques et des passages remaniés.39,99€ tout de même, sauf pour les abonnés Game Pass qui continuent de se frotter les mains.