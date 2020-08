Embracer Group a réussi à vendre plus d'1 million d'exemplaires du dernier Bob L'Eponge

Petit à petit, la stratégie de Embracer Group se met en place et l'argent commence à rentrer. Si au printemps dernier, le groupe à la tête de boîte comme THQ Nordic et Deep Silver s'était déjà pris 110 millions d'euros de CA, il double maintenant la mise avec plus de 200 millions, pour un bénéfice net encore assez faible (dû aux multiples rachats) mais néanmoins dans le vert avec 8,8 millions en poche, contre environ 5 millions l'année dernière.Une percée sur le marché du « AA » donc, et des succès surprises qui s'enchaînent avec cette foismais également le dernier, tous deux million-seller et c'est d'autant plus surprenant pour le second quand on sait qu'il s'agit d'une refonte d'un titre paru à l'époque 128 bits (2003 pour être précis).Pour les sorties à venir, il faudra donc compter sur des titres comme(août),(septembre) et(octobre), et on espèred'ici le 31 mars 2021, le titre étant aux dernières nouvelles dans sa « phase finale de développement ».