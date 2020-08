Second Extinction se lancera le mois prochain sur Steam, et plus tard sur Xbox SX et Xbox One

Deuxième production auto-éditée par le groupe Avalanche Studios après unloin d'être extraordinaire pour rester poli,restera dans le principe de l'expérience essentiellement axé multi/coop (à 3) et on sait désormais que le titre sortira le mois prochain sur Steam, en rappelant que des versions Xbox Series X et Xbox One sont attendues pour « plus tard ».Le studio en a profité pour évoquer le principe de « War Effort » (Effort de Guerre, pour les anglophobes), à savoir tout simplement que les stats de la totalité des joueurs seront prises en compte pour faire évoluer le monde au fil du temps, avec de nouvelles missions et plein de nouveaux dinosaures à affronter.