Atomic Heart : du gameplay frais et une sortie confirmée sur PlayStation 5 et Xbox SX

La curiosité russecontinue son chantier malgré les problématiques du Covid-19, mais son développeur Mundfish a tenu à nous livrer trois choses, à commencer par une nouvelle vidéo de gameplay incluant l'un des « mini-boss » de l'aventure.Les deux autres informations, c'est la confirmation de versions PlayStation 5 et Xbox Series X (qui n'auront aucun temps de chargement grâce au SSD magique) en plus de celles annoncées sur PC/PS4/One, mais également la présence surprise de Mick Gordon à la bande-son. Et si vous ne connaissez pas le mec, on se contentera de dire qu'il a frémir nos oreilles sur(2013) mais aussi les deux derniers