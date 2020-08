Vampire The Masquerade : Bloodlines 2 reporté

On l'espérait de base pour ce début d'année, puis pour le lancement de la nouvelle génération (vu qu'il sortira aussi sur PS5 et SX) mais il s'en sera finalement rien : Paradox Interactive vient de déclarer quese doit pour des soucis de qualité prendre un second report, et n'arrivera donc pas en fin d'année.Aucune autre précision, et on ne sait donc même pas s'il sortira pour cette année fiscale (donc d'ici fin mars 2021) ou encore plus tard. Tout juste se voit-on spécifier que les versions PS4/One restent au programme, en plus du PC évidemment.