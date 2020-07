Un nouveau trailer pour Bright Memory Infinite

Parmi les jeux remarqués du premier show Xbox SX en mai dernier, il y avaitqui vient de s'offrir un nouveau trailer dans le cadre du ChinaJoy 2020, sans indiquer de date de sortie même si on aura tendance à pardonner puisqu'on parle d'un projet entre les mains d'une seule personne.Il s'agit pour rappel d'un reboot dedéjà disponible sur Steam depuis plusieurs mois, dont les possesseurs auront accès à ce nouveau départ sans payer davantage. Outre le PC, le titre est donc attendu sur Xbox Series X mais aussi sur PlayStation 4 et Xbox One. Aucune version PS5 n'a encore été officiellement confirmée.