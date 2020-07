Fairy Tail RPG : trailer de lancement

Les fans desont appelés aujourd'hui à revivre les aventures de l'oeuvre de Hiro Mashima avec la sortie du RPG de Gust (sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch) dont voici le trailer de lancement.Si vous n'avez pas suivi l'actualité en début de semaine, sachez que des DLC sont déjà programmés pour la semaine prochaine avec quatre personnages de plus à recruter (payant), trois packs de costumes comme le veut la routine chez Koei Tecmo (payant) et enfin un mode photo (gratuit, heureusement).