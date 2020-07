Destroy All Humans Remake : trailer de lancement

En cette période bien faiblarde coté sorties, comme à chaque milieu d'été, THQ Nordic nous propose de revivre les joies dedans cette édition purement remakée et donc désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Un retour après plusieurs années d'absence et si les habitudes de l'éditeur se poursuivent, il n'est pas impossible qu'un épisode pleinement inédit voit le jour à l'avenir, si du moins ce remake se vend un minimum.