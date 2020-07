Microsoft Flight Simulator a sa date PC

La confiance est suffisamment grande envers les futurs retours de la bêta fermée (qui débutera le 30 juillet) pour qu'on nous annonce quedébarquera dans la foulée, et désormais officiellement le 18 août sur PC avec intégration directe au Xbox Game Pass.Malgré toutes les attentions de Microsoft envers son secteur numérique, une version boîte sera disponible, et même plusieurs en fait !- La Standard (69,99€) avec 20 avions et 30 aéroports.- La Deluxe (89,99€) avec 25 avions et 35 aéroports.- La Premium (119,99€) avec 30 avions et 40 aéroports.Des chiffres qui ne sont de toute manière que provisoire vu que le contenu est amené à évoluer au fil du temps à coups de MAJ pour parfaire l'expérience.Et pour ceux qui demandent, non, toujours pas de date pour les versions Xbox One et Xbox Series X.