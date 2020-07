Hyper Scape : Ubisoft nous a fait la présentation complète de son Battle Royale

Comme attendu, Ubisoft a dévoilé en détails son, Battle Royale maison car il n'y avait aucune raison qu'un des plus gros éditeurs du marché ne se place pas dans la danse, et voici donc trois vidéos pour comprendre les intentions de ce nouveau représentant qui aura « ses trucs à lui », comme une architecture changeante du terrain, ou encore l'idée pas mauvaise d'une fin de partie différente de la routine du genre : même si l'on peut miser sur le « top 1 », on pourra également dans le dernier segment tenter de chopper une couronne et obtenir la victoire si vous la maintenez 45 secondes d'affilée.Déjà en phase de test technique sur PC, le titre n'a pas encore été daté précisément (PC/PS4/One/PS5/SX) mais on sait que ce serait un évident F2P, avec ses Battle Pass habituels.