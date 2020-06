Fuser : un trailer pour le prochain Harmonix

L'heure n'est plus à ce que l'on appelait un temps les « jeux à instruments » mais Harmonix en garde l'essence, donc la musique, et balance un nouveau trailer de sonattendu pour la fin de l'année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (non, RAS pour les « deux autres »).Plus de 100 morceaux seront au rendez-vous pour ce simulateur de DJ spécial ambiance « fête de la musique », dont un truc qui n'est plus censé exister actuellement sauf pour ceux qui ont oublié le principe de distanciation sociale. Et comme de coutume, le titre bénéficiera d'un large suivi en terme de packs de musiques, dont le premier (25 morceaux) sera inclus dans l'édition VIP à plus de 100€.