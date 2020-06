Death Come True : nouveau trailer à J-7

Izanagi Games vient nous rappeler que c'est jeudi prochain (le 25 juin) que sortiraen dématérialisé sur Switch et mobile, dont voici de nouveaux visuels ainsi qu'un trailer uniquement en japonais, mais n'oublions pas que le titre bénéficiera d'un tas d'option pour les sous-titres, dont la vostfr.Conçu par le créateur de la franchise, ce projet purement FMV nous mettra dans la peau de Kanata Hongo, amnésique accusé d'une série de meurtres et qui va devoir démêler le vrai du faux dans cet hôtel où se croiseront de nombreux protagonistes, dont l'enquêtrice Chiaki Kuriyama. Plusieurs fins sont annoncées, ce qui va de paire avec le concept.Notons que des versions PC et PlayStation 4 sont programmées pour « plus tard ».