Grounded fait le point avant la démo

Obsidian vient nous offrir un premier carnet de développer sur son projet, à la fois pour rappeler les mécaniques de ce jeu de survie, mais aussi pour ne pas oublier que c'est ce soir vers 19h00 que sera publiée la démo jouable qui permettra de découvrir l'expérience avec un peu d'avance, mais uniquement en mode solo pour le moment.La démo sera accessible sur Xbox One (uniquement les membres Insider) et PC (via le Steam Game Festival), et ne restera en ligne que jusqu'au 22 juin.La vraie Early Access sera elle lancée le 28 juillet sur PC/One (Game Pass inclus) tandis que la 1.0 reste programmée pour 2021.