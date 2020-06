Un nouveau trailer pour Twin Mirror (Dontnod)

Nouvelle petite vidéo pour le projetde Dontnod, chargée ici de poser l'ambiance de cette nouvelle production narrative qui va narrer les déboires de Sam (et ses nombreux problèmes psychologiques), de retour dans sa ville natale de Basswood où rien ne va se passer comme prévu puisqu'il se réveillera un beau matin aux cotés d'une chemise couverte de sang, appartenant à on ne sait qui. Une routine pour un lendemain de cuite.Ça sortira cette année (PC/PS4/One) en collaboration avec Bandai Namco, partenariat parmi d'autres puisque Dontnod travaille également avec Microsoft () et Focus Home (avec en apparence le thème des Vikings), tout en rappelant que trois autres projets sont actuellement en chantier secret, dont un en auto-édition.