Du gameplay neuf pour Observer : System Redux

Là encore on parle d'une réédition Next Gen mais ici sous la forme d'un remake : déjà annoncé il y a quelques semaines,s'est offert une longue présentation vidéo pour dévoiler ses ajouts techniques : amélioration des textures et modèles 3D, nouvelles animations, 4K, 60FPS, HDR et Ray Tracing. La totale.Le titre bénéficiera en outre de nouvelles phases scénaristiques, et on n'a pas besoin d'en savoir davantage pour maintenant puisque si tout se passe bien, la sortie tombera dans les alentours du lancement de la nouvelle génération. En fin d'année donc.